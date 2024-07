KOLDA : Vers la valorisation des ordures pour booster l'agriculture et la création d'emplois...

Pour mieux lutter contre l'insalubrité, le projet "innovation" compte valoriser les ordures pour booster l'agriculture par la création de composte organique. Dans la foulée, ceci va créer une grande niche d'emplois pour les jeunes et les femmes avec la collecte. Ainsi, ce projet entre dans le cadre de l'utilisation de la fraction organique des déchets des marchés pour la production agro-écologique à Kolda. Et cela va participer à la protection de l'environnement avec l'utilisation des engrais bio grâce à la coopération espagnole et FODDE.

Dans cette dynamique, Dolores Rios, ambassadrice d'Espagne au Sénégal soutient que ce projet va profiter à l'économie locale. Il s'agit selon elle, de tirer la séparation à la source de la fraction organique du reste des déchets, collecter sur pied de la fraction organique sur les déchets dans les marchés.

Pour la réalisation, il est prévu la création d'une station d'épuration à petite et moyenne échelle, le degré de mécanisation de la manutention de l'installation par tracteur avec outils. L'innovation de ce modèle de financement s'inscrit aux principes du pollueur-payeur et qu'il encourage la participation en incluant une incitation économique pour la population.

À en croire Dolores Rios, ambassadrice d'Espagne au Sénégal, "c'est un projet innovateur qui va profiter à l'économie circulaire. Ainsi, ce projet va transformer les déchets des marchés en composte et en engrais organique pour fertiliser l'agriculture en augmentant le rendement."

Dans la foulée, elle précise : " ce projet a été financé à hauteur d'un million d'euros. En ce sens, il faut que tout le monde travaille pour la réussite du projet..."

Des expériences ont été déjà concluantes pour ce genre de projet, notamment dans le Médina Yoro Foula, d'après Seydou Wane secrétaire exécutif du projet FODDE. Ce dernier soutient que "c'est un vieux projet que nous voulions plus large en incluant Kolda et Vélingara, mais comme les moyens étant limités nous nous sommes limités à Kolda seulement.

Dans ce sillage, il rappelle que "l'expérience de Médina Yoro Foula est un exemple illustratif avec la valorisation de bouses de vache. Aujourd'hui, nous allons exploiter des périmètres maraîchers autour du centre de traitement des déchets organiques à Saré Bidji devant abriter le centre de traitement des déchets. D'ailleurs, nous sommes dans une phase pilote, c'est pourquoi nous sommes sur les marchés d'abord en motivant les femmes. Ainsi, on veut montrer qu'il est possible de valoriser les ordures avant de passer à la grande échelle..."