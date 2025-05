KOLDA : Retards répétitifs de salaires, les travailleurs de la mairie menacent d'aller en grève...

Ce sont des travailleurs déterminés qui se sont rassemblés en AG ce mardi matin du 13 mai dans l'enceinte de la mairie pour dénoncer leur calvaire. Ainsi, ils menacent d'aller en grève voire cesser le travail jusqu'à nouvel ordre pour réclamer leurs salaires. Dans cette dynamique, Aliou Coly Baldé SG FGTS/B, estime qu'il faut mettre fin à ces retards répétitifs de salaires ayant des incidents regrettables dans leur quotidien. D'ailleurs, il soutient que les travailleurs vivent cette même situation depuis le mois de janvier 2025. C'est pourquoi, il avance qu'ils vont passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans les prochaines heures ou jours. À ce titre, ils comptent porter des brassards rouges de le mercredi 14 mai pour alerter.

À en croire Aliou Coly Baldé, "nous irons à la grève si la situation n'est pas décantée d'ici les prochaines heures ou jours. D'abord, demain nous allons arborer des brassards rouges pour dénoncer notre difficile situation au sein de la mairie. D'ailleurs, je rappelle que depuis le mois de janvier 2025, nous vivons des retards de salaires répétitifs. Et ceci se répercute négativement dans nos familles affectant l'éducation de nos enfants et notre santé aussi."

Cependant, il précise : "nous tendons une oreille attentive du côté de l'autorité afin que nous ne vivions pas pareille circonstance..."

Du reste, certains estiment qu'il faut même cesser le travail jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas de Prosper Noël Bacourine, agent municipal, secrétaire administratif et syndicaliste, "ce rassemblement d'aujourd'hui explique notre situation difficile à la mairie de Kolda. Il s'agit entre autres, du retard répétitif de salaires depuis le mois de janvier. Et on ne nous donne pas d'explications claires sur ces retards de paiement." Dans la foulée, il ajoute : "c'est pourquoi, nous n'excluons pas d'arrêter le travail jusqu'à nouvel ordre..."