KOLDA : Ousmane Mballo (maire de Médina Elhadji/BBY) : « Je démens formellement ceux qui disent que nous sommes derrière le maire de Vélingara Oury Baïlo Diallo… »

Ousmane Baldé, le maire de la commune de Médina Elhadji, dément formellement la rumeur selon laquelle « des maires se seraient rangés » derrière le maire de Vélingara Oury Baïlo Diallo. Dans la foulée, il précise qu’ils (maires) sont derrière Moussa Baldé (MESRI/PCD), le « leader » du Fouladou. À ce titre, il estime que c’est une « manipulation de la part de tierces personnes » voulant profiter de la situation alors que tel n’est pas le cas.

À l’en croire, « je démens formellement ceux qui disent que nous sommes derrière le maire de Vélingara, Oury Baïlo Diallo. D’ailleurs, on n’a jamais été derrière lui, nous sommes derrière le ministre Moussa Baldé y compris les élus des départements de Médina Yoro Foula, Kolda ou Vélingara. Cette nouvelle que je qualifie de « rumeur » n’a jamais été évoquée lors de notre réunion… »

Sans détours, il soutient : « concernant la rumeur d’un supposé ralliement de certains maires pour le compte du maire de Vélingara dans la région, est totalement fausse. » Dans la foulée, il rappelle : « j’ai été convoqué à une réunion où les maires devraient discuter du développement de la région. Et à ma grande surprise, j’apprends que les maires qui étaient à cette réunion sont derrière le maire de Vélingara pour coordonner les activités politiques de la région. D’ailleurs, on n’a jamais parlé de cela dans notre réunion. Mais, nous avons décidé d’attendre le retour du ministre Moussa Baldé pour discuter ensemble de l’avenir de la région, comme c’est lui le leader. »

Pour finir, il souligne que « la situation de Bby de la commune de Médina Elhadji est très solide avec l’arrivée de nouveaux militants. Ainsi, tous les partis alliés et le Bby travaillent pour la victoire de Amadou Ba en février 2024. »