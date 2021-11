KOLDA : « Normalement en 2023 ici ce sera un véritable campus universitaire…les koldois attendaient la relance des travaux… » (Moussa Baldé, Maer/Pcd)

En visite pour la relance des travaux du centre délocalisé de l’université de Ziguinchor de Kolda en compagnie de son collègue Cheikh Oumar Hanne (enseignement supérieur), Moussa Baldé n’a pas pu cacher son enthousiasme.



En tant que Président du Conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé (Maer) a joué un grand rôle pour la reprise des travaux du centre. Ce dernier n’a jamais cessé d’œuvrer en tant qu’élu des populations, pour l’achèvement de ces travaux au grand bonheur des fouladounabé.



Très à l’aise et décontracté, il estime « ici nous sommes au centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda, pour la relance des travaux. Comme nous le savons tous, c’est un chantier qui a démarré il y a cinq ans mais qui était à l’arrêt depuis deux ans. Et le ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, m’avait promis qu’on viendrait ici ensemble pour relancer les travaux. Et nous le remercions pour avoir tenu cette promesse. C’était aussi une instruction du président de la république. Dans cette lancée, les koldois attendaient la relance de ces travaux-là… »



Toujours souriant, il soutient que « d’après ce que j’ai entendu, non seulement les travaux seront achevés mais le centre va être étendu en vrai campus social. C’est pourquoi, normalement en 2023 ici, ce sera un véritable campus universitaire avec une vie d’étudiants et d’études. Et nous espérons qu’avec mon collègue, ce vœux va se réaliser... »