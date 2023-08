KOLDA : Ndiogou Dème réélu SG de la fédération départementale PDS, malgré les échauffourées...

Ndiogou Dème a été réélu à la tête de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais (PDS) de Kolda ce vendredi 25 août 2023. Et cela, malgré quelques échauffourées qui ont émaillé l'assemblée générale ayant réuni tous les responsables des 15 communes de la fédération départementale.

Il s'agit pour le Pds et sa fédération départementale, de préparer les échéances de 2024 qui pointent à l'horizon. Dans cette lancée, soutient Ndiogou Dème, il faut remobiliser le bureau et les militants à la base pour la future présidentielle. Cependant, il regrette les échauffourées ayant un peu émaillé la rencontre vers la fin. Pour le bureau, ce sont des intrus qui ont voulu saboter la cérémonie mais sans succès.

Dans cette optique, Abdoulaye Baldé passe comme président-adjoint dans le cadre du cap 2024 en faisant de Karim Wade le cinquième président de la République.

Pour Ndiogou Dème, "avec ce nouveau bureau, on va réunir toutes les forces vives pour rendre notre parti fort. Et Kolda doit jouer un rôle prépondérant dans la conquête du pouvoir en 2024. D'ailleurs, Karim Wade est notre candidat et notre objectif." Cependant, il précise : "nous regrettons les incidents survenus vers la fin que nous pensons être l'œuvre d'intrus pour saboter notre rencontre. Actuellement, l'heure est au travail et non aux choses inutiles..."

L'heure est à la remobilisation à la fédération départementale du Pds de Kolda pour préparer 2024...