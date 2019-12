KOLDA : Micro trottoir sur la nouvelle monnaie l’éco…

Dakaractu Kolda a fait un micro trottoir sur la prochaine monnaie qui sera en vigueur dans l’espace UEMOA. La rédaction a recueilli différents avis de commerçants, de vendeuses, d’intellectuels, de paysans entre autres sur la question.



M. Sadio, professeur de mathématiques de son état d’avancer : « d’après les explications des experts, je ne suis pas d’avis sur le taux de la parité entre cette nouvelle monnaie et l’euro. Nous devons être souverains en ayant notre propre monnaie avec une parité équilibrée entre les autres monnaies dites fortes (euro, dollar…). C’est bien d’avoir l’éco mais je vois que le taux reste le même entre l’euro et le f cfa. Ils n’ont changé que de nom mais à part cela rien n’a changé. Si nous devons changer la monnaie cela doit impacter sur notre vécu quotidien », estime-t-il.



J’ai peur de l’éco… Et cette idée commence à me hanter...



Kadidiatou D., tenancière d’une gargote de préciser : « j’ai peur de cette monnaie et cette idée commence à me hanter avant son arrivée. J’ai appris la nouvelle à la radio. Je pense que les responsables doivent préparer les populations pour cette monnaie-là. La plupart de nos populations ici sont rurales et comment vont-elles s’en sortir ? Mon problème résidera dans la petite monnaie avec mes clients car je risquerais de faire beaucoup d’erreurs. Cependant, si l’éco vaut mieux que le f cfa, nous courons moins de risques. Mais j’ai une peur bleue de cette monnaie. Je me rappelle, par exemple avec les pièces de 250 f cfa j’ai eu beaucoup de mal avec les clients », souligne-t-elle.



Il ne faut pas changer pour changer…



M. Bangoura boutiquier dans le marché central de rappeler : « il faut être prudent. Mais aussi il ne faut pas changer pour changer. Nous voulons une monnaie forte avec une parité équilibrée avec les autres monnaies. Nous les commerçants, nous souffrons déjà avec le Cfa et si on nous dit qu’un euro est à 1200 éco par exemple, cela va être difficile. Je pense que si les jeunes empruntent la mer pour aller en Europe c’est à cause de leur devise forte. Donc pensons avant de changer de voir tous ces paramètres-là afin que tout le monde y trouve son compte », défend-il.



Si les jeunes empruntent la mer pour aller en Europe c’est à cause de leur devise forte…



Insa Sané, citoyen lambda de soutenir : « pour dire vrai d’après les informations que j’ai reçues, je suis pour l’éco. Dans la mesure où sur le plan économique nous devons être indépendants. L’économie d’une nation doit passer par la souveraineté monétaire, ne dépendant d’aucune autre nation. Avec cette indépendance, cela va alléger nos souffrances dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures socio économiques de base entre autres. Il faut se départir de la France parce que depuis la création du f Cfa jusqu’à nos jours on stagne. On n’a pas senti le développement dans les pays qui consomment le f Cfa. Nous devons changer de stratégie si nous voulons nous développer... » explique-t-il...