KOLDA : Liesse populaire après la victoire des Lions...

À l'image du pays, les populations sont sorties en masse pour fêter la victoire des Lions contre l'Égypte. Cette qualification en finale a entraîné une liesse populaire dans les différentes voies de la commune. Ainsi, hommes, femmes, enfants ont communié dans la joie en chantant.

Le coup de sifflet final a mis tout le monde dans une joie incommensurable où s'entremêlaient klaxons et cris.

Pour Fatou Diarra, "on ne peut pas décrire notre joie tellement on est content. C'est un poids que les Lions nous ont ôté de la tête car ce match était très stressant pour nous. En ce sens, nous sommes très confiants pour la finale en attendant nous savourons notre victoire du moment..."

C'est une ville en ébullition qui a célébré la qualification des Lions en finale.