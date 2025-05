KOLDA : Le bloc administratif du lycée Alpha Molo Baldé baptisé au nom de Boubacar Kandé, ex proviseur...

Désormais, le bloc administratif du lycée Alpha Molo Baldé portera le nom de l'ex proviseur dudit lycée Boubacar Kandé (1989/2009). La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 16 mai 2025 en présence des autorités académiques, de la communauté, d'anciens élevés, ses amis et sa famille. À cet effet, ce fut un moment fort d'émotion et de rappels pour le Pr Nouha Cissé, El hadji Chérif Alhaiba Aïdara, khalife général (famille chérifienne de Saré Mamady), Moussa Boiro SG conseil départemental et la famille à l'endroit de feu Boubacar Kandé.

Ainsi, les témoignages ont été unanimes sur l'homme qui de son vivant ne ménageait aucun effort sur le plan du travail avec une rigueur inouïe. Dans cette dynamique, les élèves devront s'inspirer de lui comme l'ont rappelé tous les orateurs pour réussir leur études et leur vie.

C'est une occasion saisie par les orateurs comme Cherif Alhaiba Aïdara qui a invité les élèves à prendre comme modèle feu Boubacar Kandé pour réussir. Ainsi, ce parrainage est un rappel à la communauté éducative que l'éducation est la clef du développement. C'est pourquoi, il est important d'immortaliser leur mémoire, leur parcours pour servir d'exemple pour la génération future.

Le Pr Kourfia Diawara au nom de la famille avance : "Boubacar Kandé était un homme intègre qui a su lier l'utile à l'agréable dans sa fonction. D'ailleurs, il a été un sportif dévoué avant de participer au développement de ce secteur à Kolda."

Dans la foulée, il précise : "c'est dans les circonstances de savourer la retraite qu'il perdra la vie dans un accident tragique plongeant tout le monde dans le désespoir. Cependant, il nous a légués des valeurs morales et civiques qui pourront servir le monde éducatif. En ce sens, ce baptême est un hommage éternel mais aussi un repère..."

Dans cette lancée, Moulaye Kandé, toujours au nom de la famille soutient que ce parrainage est le résultat d'un sentiment de reconnaissance pour les koldois. "Il était connu pour sa rigueur dans le travail, sa simplicité, sa modestie et l'amour de son prochain. C'est pourquoi, il nous interpellera toujours sur la responsabilité à encadrer les enfants dans les études, notamment les mathématiques, l'intelligence artificielle entre autres."

En prélude de cette journée, une lecture de Coran a été organisée à l'endroit du défunt où la sourate Yassine a été lue plusieurs fois pour le repos de son âme. Avec cet hommage, son nom restera gravé à jamais dans la postérité pour inciter à aller de l'avant pour la construction du développement.