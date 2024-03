KOLDA : La coalition Diomaye Président démarre sa campagne par une caravane de sensibilisation...

C'est par une caravane de sensibilisation que la coalition Diomaye Président a démarré sa campagne présidentielle, ce dimanche 10 mars à Kolda. Ainsi, dès l'entame de la campagne à minuit, la coalition a sillonné les différentes artères de la commune en distribuant des flyers, des spécimens avec un discours attrayant. Et dès, cet après-midi du dimanche 10 mars, les partisans d'Ousmane Sonko ont repris les rues de la capitale du Fouladou pour marquer leur territoire avec des véhicules, des motos Jakarta, à pied entre autres. Ainsi, Sassoum Lèye Kouyaté porte-parole de la coalition précise qu'ils sont déjà prêts à porter le candidat Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême le 24 mars prochain.

Dans la foulée, il soutient : "nous allons mettre tous les atouts de notre côté comme le programme de notre candidat que nous allons présenter aux populations. En ce sens, nous pensons que notre candidat a le meilleur profil parmi tous les autres candidats." À ce titre, il souligne : "nous allons convaincre les plus indécis à rejoindre notre coalition. D'ailleurs, un koldois a rejoint notre camp pour nous témoigner son engagement pour la bonne cause. Et nous continuerons sur cette lancée pour avoir le maximum de sympathisants et de militants pour élire notre candidat..."