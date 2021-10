KOLDA : Écarté de l’audience des responsables APR au palais, Sanoussi Diakité dit « prendre acte et réaffirme sa candidature à la mairie ».

Écarté de l’audience des leaders APR de Kolda au palais de la République, Sanoussi Diakité dit « prendre acte et réaffirme sa candidature à la mairie de Kolda ». Pour rappel, Moussa Baldé (MAER), Abdoulaye Bibi Baldé (DG Poste) et Mame Boye Diao (DG Domaine) ont été reçus au palais par le président de la République pour apaiser peut-être la situation politique locale. Mais le professeur Sanoussi Diakité (ex DG Onfp) campe sur sa position consistant à briguer le fauteuil municipal.



« Je prends acte et j’avance. Je voudrais prendre tout le monde à témoin car je n'ai été ni informé, ni convié à cette audience. Selon les déclarations de certains participants, cette audience portait pourtant sur les élections locales à Kolda. Je ne cherche pas à me l'expliquer, je ne peux que prendre acte et avancer. »



Dans la foulée, il avance avec étonnement : « le mercredi 6 octobre, un ami m'envoie la photo d'une audience au Palais de certains responsables de l'APR de Kolda avec le Président Macky Sall. Surpris, je lui demande, quel jour cette audience a eu lieu ? Par la suite, je reçois plusieurs autres appels qui confirment l'information... »



C’est pourquoi sans détours, il ajoute : « pour ma part, je réaffirme ma candidature à la mairie de Kolda. Je l'ai dit, cette candidature n'est que l'expression d'une ambition et d'une volonté de contribuer à l'essor de ma ville natale Kolda. Dans cette lancée, c’est consolider dans la diversité et le respect de tous, un Kolda de tous, un Kolda pour tous. J'appelle tous les koldois, de tous bords et de tous horizons à se mobiliser pour préserver et faire rayonner cette cité du Fouladou, terre de rencontre aux valeurs universelles. La vérité finit toujours par triompher… »



Il faut dire qu’au Fouladou depuis que Macky Sall a reçu les trois leaders locaux, les commentaires vont bon train. Ainsi, certains leaders malgré cette audience qui serait qualifiée d’unification ou de consensus n’a pas fait fléchir certains d’entre eux qui restent dans leur position initiale.