KOLDA : Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'urbanisme préside le forum régional de partage de projets-programmes...

En prélude de la journée "cleaning day" de ce samedi 04 janvier, le ministre de l'urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, a présidé le forum de partage des projets-programmes de son ministère. Ainsi, les élus locaux et les populations ont la latitude de poser leurs doléances au ministre et à ses services techniques, notamment au sujet de l'emploi des jeunes, du cadre de vie, entre autres. Ce forum a été une occasion pour le ministre de placer la propreté, le cadre de vie au coeur de la politique d'urbanisation. En ce sens, il a rappelé que le président de la République a donné une instruction de travailler avec les écoles et les daara en inculquant aux élèves le culte de la propreté. D'ailleurs, il soutient que le Sénégal zéro déchet est devenu "une réalité" avec le président Macky Sall. Il est attendu des recommandations fortes de ce forum pour le développement de la région.

Et le slogan de ce "cleaning day" en est un exemple illustratif qui dit qu'ensemble agissons pour un meilleur cadre de vie, "goxx bu sët te taaru maan na né". Aujourd'hui, il faut rappeler que le ministère emploie des agents surtout des jeunes pour la propreté dans toutes les communes du pays.

À en croire le ministre, "on donnera des instructions aux agents pour que toutes les décisions prises dans ce forum soient une réalité dans la mise en œuvre. Cependant, des projets ont été réalisés dans la région de Kolda comme les plans directeur d'urbanisme de Kolda, Vélingara et Diaobé-Kabendou, les travaux d'aménagement et la restructuration de quartiers de Kolda. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des populations. À cela, il faut ajouter le recrutement de 219 jeunes dans le cadre de Xëyu Ndaw Yi avec la mise en place de dispositifs de propreté. Et pour le président Macky Sall, c'est de faire de l'équité sociale une réalité auprès des populations."

Au cours de ce forum les problèmes d'urbanisme et de cadre de vie ont fortement fait surface. Ainsi, les quartiers de Saré Kémo, Gadapara, Hiléle ou Sikilo nord sont fortement frappés par les inondations pendant l'hivernage pour manque d'urbanisation. Par ailleurs, il faut ajouter les maisons qui ne disposent pas de documents administratifs qu'il faut régler. Mais également, il y a le fameux problème de la limitation de la commune de Kolda qui est étouffée par les communes de Dioulacolon, Saré Bidji et Tankanto. D'ailleurs, la question de l'installation de la station d'essence sur le fleuve Casamance jugée illégale par la société civile devra avoir une solution définitive avec ce forum.

Pour Ibrahima S. de la municipalité, "il y'a un véritable problème foncier à Kolda. Et ce forum avec le ministre de tutelle doit être une solution à cette problématique. Aujourd'hui, la région de Kolda est l'une des plus mal loties en matière d'urbanisation dans le pays. C'est pourquoi, ce forum devra être le lieu où doivent partir les solutions à ce problème...