KOLDA : Abdou Salam Diallo dit "Bantamba" (responsable des jeunes/directeur cabinet) approuve la candidature de Mame Boye Diao...

Abdou Salam Diallo, le responsable des jeunes et directeur de cabinet, plus connu sous le nom de "Bantamba", approuve la candidature de son leader Mame Boye Diao. En ce sens, il estime que cette candidature est "légitime" à ses yeux, car selon lui, ce dernier dispose de compétences pour diriger le pays comme tous les autres. Mieux, cette candidature n'est pas une "surprise" pour lui.

"J'approuve la candidature de Mame Boye Diao car cela n'a pas été une surprise pour moi comme bon nombre de sénégalais. D'ailleurs, c'est en Mame Boye Diao que j'ai entendu pour la première fois que l'ambition n'est pas un délit. En ce sens, nos forces c'est que Mame Boye a un bon profil car étant un haut cadre de l'administration ayant gravi pratiquement tous les échelons de chef de centre des services fiscaux à directeur général."

Il poursuit : " mieux, Mame Boye connait bien le Sénégal pour avoir fait le tour du pays par deux fois en rencontrant toutes les couches sociales en 2017 et 2019. Dans cette dynamique, politiquement il a une base affective à Kolda et partout dans le pays." Dans la foulée, il précise : "c'est un homme ayant fait des os en politique doublé d'une expérience locale, nationale et internationale. C'est fort de tous ces constats que je pense que sa candidature est légitime...