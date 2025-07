KOLDA : 33 jeunes reçoivent leurs parchemins de fin stage prêts pour le marché de l’emploi…

Ce sont 33 jeunes qui viennent de recevoir leurs parchemins après dix mois de stage en entreprise dans divers domaines sous la présidence du gouverneur de région, ce lundi 21 juillet. Il s’agit entre autres de l’hôtellerie, de l’agriculture, des multimédias, de la restauration. Tout ceci a été possible grâce à l’Agence régionale de développement (ARD) et le Paijef en collaboration avec la coopération italienne pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. C’est une occasion saisie par le directeur de l’ARD Sada Baldé pour rappeler toute l’importante revêtue par cette cérémonie qui doit être un pas important dans l’insertion socio-professionnelle : « la fin de la première phase du Paijef marque la cérémonie de remise d’attestations pour les stagiaires. En ce sens, je salue l’initiative du ministère qui a bien voulu nous confier le pilotage du programme Paijef. Ainsi, j’adresse mes sincères remerciements aux entreprises pour leur compréhension dans la gestion des ressources humaines y compris les bénéficiaires. D’ailleurs, c’est un long processus qui a démarré par une cartographie des entreprises avant d’aboutir à la sélection de 18 entreprises qui ont accepté d'accueillir les stagiaires. »

Dans cette lancée, le gouverneur Moustapha Ndiaye n’a pas manqué d'appeler les jeunes à l’auto-emploi et à la création d’entreprise car l’État ne peut pas tout faire.

Mariama S parlant au nom des bénéficiaires de déclarer : « aujourd’hui est un jour nouveau pour nous les récipiendaires car il nous ouvre de nouvelles opportunités ou expériences. Ainsi, après dix mois passés en stage d'entreprise avec des expériences variées, nous accueillons avec humilité ces attestations pouvant nous ouvrir d’autres portes. C’est pourquoi, nous remercions l’ARD, l’État et les partenaires pour avoir mis entre nos mains cet outil… »

Pour Madame Gnagna Fall Ba, représentante du Conseil départemental, « il faut de la patience et de la persévérance aux jeunes pour une réussite épanouie basée sur la formation professionnelle. En ce sens, j’invite les jeunes à avoir le culte du travail pour ne pas sombrer dans la violence. »

Cheikh Amadou Abdou Guèye, coordonnateur du projet Paijef et représentant du ministère de la formation professionnelle, « cette cérémonie régionale de remise des attestations de stage revêt un cachet important. En ce sens, cela doit donner des opportunités aux jeunes sur le marché de l’emploi. Et au niveau local, ces 33 jeunes doivent être un déclic pour les autres… »