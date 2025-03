KOLDA : 28 candidates à la conquête de Miss mathématiques...

Pour cette 14e édition au niveau national, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda présente 28 candidates au concours Miss mathématiques. Ainsi, ce concours sélectif ne concerne que les élèves en classe de 4e qui se sont penchées sur les épreuves ce samedi matin du 15 mars au Cem Kolda 2. Ce concours est organisé pour intéresser davantage les filles aux matières scientifiques.

Dans cette dynamique, elles ont composé en calculs algébriques, en nombre rationnel et géométrie en distance, en droites des milieux et droites remarquables dans un triangle. Les filles qui se distingueront le plus, seront primées après la proclamation des résultats.

Dans la foulée, Maïmouna Kandé, responsable bureau genre Ief/Kolda d'avancer : "ce concours est organisé pour permettre aux filles de s'intéresser aux matières scientifiques car leur nombre est très limité dans le domaine. D'ailleurs, pour notre zone cela relève d'une importance capitale pour déconstruire le complexe chez nos filles..."