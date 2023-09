Justice : un menuisier condamné à 1 an de prison ferme pour détention de 2 grammes de hachisch

Au final, le juge a donné gain de cause à sa demande et disqualifie les faits en détention et usage avec une peine d'un an de prison ferme.

Poursuivi pour offre ou cession de drogue, le prévenu Djibril D. a été attrait devant le prétoire du tribunal des flagrants délits de Dakar. Trahi par son ami Pape D. K, il écopé d'une peine d'emprisonnement ferme d'un an.En effet, d'après les éléments de l'enquête, ce dernier a été interpellé par les policiers lors d'une raffle. Malheureusement pour lui, il détenait dans ses poches deux cornets de drogue communément appelée Hachisch. Interrogé sur le nom de son fournisseur, il a balancé le nom de Djibril D. Ainsi, les enquêteurs ont suivi la piste qui leur a permis de mettre la main sur le menuisier dans son lieu de travail.Arrêté, les enquêteurs n'ont rien trouvé par-devers lui, mais la perquisition de son domicile a porté ses fruits. Les flics ont découvert dans sa chambre une pompe à gaz, une paire de ciseaux, une balance et tout le matériel de conditionnement ainsi que les 2 grammes de Haschich cachés dans ses vêtements. C'est dans ces circonstances, qu'il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss depuis le 01 septembre dernier. À l'enquête préliminaire, il avait reconnu qu'il était vendeur de drogue. Mais à la barre, il a complètement changé de version. "Je ne suis pas un vendeur de drogue. Je ne jamais exercé. Certes, j'utilise le produit prohibé, mais pour ma consommation personnelle. Quant à la balance que les enquêteurs ont trouvée chez moi, je l'utilise pour peser le poids de ma propre consommation", se dédouane-t-il sans convaincre le Tribunal.Jugeant les faits constants, le procureur a requis une application de la loi pénale.Selon l'avocat de la défense, le prévenu a fait preuve de bonne foi. "Il a été trouvé en possession de 2 g de drogue Haschich. La drogue n'a pas été trouvée par-devers lui, mais dans son domicile à la Sicap Amitié. Ma conviction intime est que nous sommes en présence d'un consommateur", a plaidé la défense qui sollicite que les faits soient disqualifiés endétention et usage avant de lui faire une application bienveillante de la loi pénale.