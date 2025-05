Justice - Waly Diouf Bodian sur l'affaire Azoura Fall : « Il est tout le temps chez moi [...]. Si vous venez là-bas, vous allez m'y trouver, et il vous faut un mandat pour aller le chercher chez moi »

« Je parle à mon ami Azoura, voilà une victime parfaite du régime de Macky Sall. Azoura, je le connais très bien. "Sama boy la", il est tout le temps chez moi », tels sont d'emblée les propos du directeur général du Port de Dakar, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.



Poursuivant, Waly Diouf Bodian a enfoncé le clou en s'adressant aux forces de l'ordre : « Ce n'est pas la peine d'aller le chercher, si vous venez là-bas, vous allez m'y trouver, et il vous faut un mandat pour aller le chercher chez moi ». « Il n'est pas chez moi », s’est-il ressaisi.



Selon lui, « Azoura a plutôt besoin d'un accompagnement et non pas d'une traque judiciaire qui n'a aucun sens [...] », a-t-il martelé. Dans la foulée, il a ajouté que « l'état psychiatrique » de ce dernier a changé après sa sortie de prison. « Et la justice prévoit cela, c'est-à-dire ceux qui sont passibles d'une sanction pénale et ceux qui ne le sont pas ».



« Au lieu d'aller cueillir Azoura, mais ceux qui avaient tué les 80 personnes sont toujours dans ce pays [...]. L'APR est là, ses nervis sont là [...]. Tous les jours, vous croisez les assassins, et ils n'ont même pas été arrêtés », a-t-il regretté.