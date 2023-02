Justice : Les 15 jeunes de Pastef arrêtés à la cité Keur Gorgui, bénéficient d’un retour de parquet

Éparpillés entre les brigades de gendarmerie de Thiong, Ouakam et de la Foire, les 15 jeunes qui ont été arrêtés la semaine dernière lors du procès de Ousmane Sonko suite à la plainte pour diffamation sur la supposée « affaire des 29 milliards du Prodac », ont bénéficié ce lundi d’un retour de parquet.C’est l’un de leurs avocats, en l’occurrence Me Khoureychi Ba qui a donné l’information, faisant savoir que le procureur va statuer sur cette affaire pour donner suite au sort de ces jeunes dont 3 sont des mineurs.À rappeler que Ousmane Sonko a fait un post sur sa page Facebook pour s’indigner de ces arrestations qu’il qualifie d’arbitraires et qu’il entend mener des actions notamment, l’interpellation des organisations de défense de droits de l’homme afin de les sensibiliser sur « ces abus » qui, estime-t-il, doivent prendre fin.