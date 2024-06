Justice : Bah Diakhaté et Imam Ndao édifiés ce lundi

L’activiste républicain Bah Diakhaté et le prêcheur Imam Ndao feront face au juge ce lundi pour le délibéré après avoir été entendus le 27 mai dernier. Ils sont poursuivis pour diffusion de fausse nouvelles et offenses sur une personne exerçant tout au plus les prérogatives du chef de l’Etat. Lors de leur dernier face à face avec le juge, les deux mis en causes ont niés les faits qui leur ont été reprochés.