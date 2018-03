Justice : Aïda Ndiongue pas encore lavée à grande eau.

Suite au verdict rendu par la commission d'instruction de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite (Crei) accordant un non lieu total à l'ex sénatrice Aïda Ndiongue, le garde des sceaux s'est prononcé ce mardi pour éclairer un certain nombre de points. Ismaïla Madior Fall d'expliquer que seule la deuxième procédure qui concernait l'enrichissement illicite et corruption est déjà vidée.

L'autre affaire qui a trait à l'escroquerie et le détournement de deniers publics est est toujours en attente et devra faire l'objet d'un jugement. Le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall s'exprimait ainsi ce mardi à Mbour en marge de la cérémonie officielle marquant l'installation du tribunal de grande instance de Mbour.