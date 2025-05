Justice : Abdou Nguer édifié sur son sort ce mardi

Déjà placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, le chroniqueur Abdou Nguer a été encore déféré hier au parquet par la Division Spéciale de la Cybersécurité (Dsc) pour la même incrimination. À la faveur d'un retour de parquet, c'est ce mardi qu'il sera édifié sur son sort. ll risque un deuxième mandat de dépôt.







Selon Libération, Abdou Nguer a été entendu essentiellement sur des propos tenus à la Sen Tv. Face aux enquêteurs, il a soutenu qu'il répondait au leader de Pastef qui, en tant qu'opposant, disait que « le rapport de l'ige avait épinglé Mame Mbaye Niang ».







Le chroniqueur a poursuivi en affirmant que les contradicteurs du régime étaient « écrasés » et ses laudateurs auréolés. Il a cité le traitement du dossier d'Azoura Fall qui a obtenu une liberté provisoire. De plus, il soutient n'avoir jamais sapé l'autorité des personnalités étatiques particulièrement le Président dent de la République, le Premier ministre et le Général Birame Diop. En réalité, poursuit-il, ce serait le député Guy Marius Sagna qui aurait porté à la connaissance du public que le Général Birame Diop avait fait un « coup d'Etat foncier à Therme-Sud. D'après lui, Ousmane Sonko aurait abondé dans le même sens. Selon lui après la nomination du Général Birame Diop au ministère des Forces armées, il a affirmé qu'il y avait une incohérence. Toutefois, il dit n'avoir aucunement décrit les susnommés comme des corrompus ou quoi que soit.







Abdou Nguer a aussi été interrogé sur ses propos concernant Amadou Hott, le candidat du Sénégal pour la présidence de la Bad. Selon le chroniqueur, c'est Ousmane Sonko qui a déclaré qu'entre 2019-2024, le régime de l'ex-Président de la Republique Macky Sall falsifiait des chiffres. C'est sur ces entrefaites, que lui aussi a laissé entendre que les anciens collaborateurs du régime de Macky Sall ne devraient donc pas être promus dans une quelconque institution africaine sans avoir rendu compte au préalable aux citoyens sénégalais.







Au final, Abdou Nguer, qui estime être injustement inculpé pour des faits dénués de tout fondement, soutient que c'est ce qui justifierait que le parquet soit à la quête de nouvelles incriminations à lui imputer, afin de le maintenir en prison...