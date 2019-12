Joyeux Noel et meilleurs vœux 2020... (Par Me Alioune Badara Cissé)

Le Monde célèbre dans l’allégresse la Nativité du divin enfant et nous invite à nous inspirer du miracle de son avènement , de sa vie comme celui de son retour à Dieu .







La relecture faite de ses saints enseignements tirés de la parole du Très Haut constitue une offre globale qui , pour les disciples de Dieu en Jesus n’est pas soumise au bénéfice d’inventaire : ‘’Je suis le Chemin , la Vérité et la Vie , nul n’accède au Seigneur que par moi ‘’ .



L’enfant de Nazareth nous convoque à la complexité de la création et aux mystères du Créateur qui aime ses créatures ; qu’il les a tant aimées, « qu’il leur a donné son fils unique Jesus Christ afin que quiconque l’adore ne périsse point et connaisse la vie éternelle ‘’ .







Les énormes miracles qui ont serti sa vie sont en eux mêmes un viatique plus lumineux que la Grand Ourse pour orienter l’œil du Berger vers celui qui donnera sa vie pour la totale humanité .







Les miracles de son ascension et de sa résurrection scintillent encore pour sauver notre âme et guérir nos corps , afin que nul n’en ignore .







Le Saint Coran narre le Prophète Issa et Cheikh Ahmadou Bamba en echo à la Sourate qui lui est réservée , chante Seyda Mariama en ses vertus dans Fuzti .







Dieu SWT nous convie à nous réunir autour de Son Ami , le Patriarche Abraham et à observer la parfaite fusion du monde du visible et celui de l’invisible .







La richesse de notre pays réside plus que dans le pétrole , le gaz , l’or , le zircon , le fer , le diamant , le poisson de Ndar , la viande du Djolof , les douces mangues de Casamance , les légumes des Niayes .







Elle trouve son siège dans la diversité , l’intellect et la tolérance de son peuple qui s’abreuvent et se nourrissent des cultures de la Boucle du Boudjé , du riz de la vallée et de la Falémé , de la patate douce du Oualo...







Elle trouve son siège non éjectable dans la légitime occupation de Massalikul Jinaane par la confrérie Tidjane pour y entonner une vibrante déclamation de Salatul Fatihi .







Elle réside aussi dans l’invite adressée par les disciples de Dieu en Jesus à ceux de Serigne Touba à occuper cours et dépendances de l’Eglise Sainte Therese pour leurs purifications et leurs dévotions .







Cette belle et formidable cohabitation s’étale , s’étend et se propage par l’extraordinaire humilité de Mgr Benjamin Ndiaye qui appelle sa congrégation à méditer l’exemple des mêmes Talibés de Cheikh Ahmadou Bamba pour édifier un lieu de culte en un complexe qui sera l’œuvre de toute la communauté des croyants .







Que Dieu préserve toutes nos communautés , en en extirpant la haine vaine née de l’obscurantisme et de l’ignorance qui nous conduisent à refuser de voir et de comprendre .







Continuons inlassablement notre quête de paix , d’amour et ta de tendresse les uns envers les autres et ainsi l’on demeurera un beau pays béni de Dieu !







Que Dieu veille sur les autorités administratives de notre pays , et celles du Culte , sur notre jeunesse , sur les très braves femmes , sur les malades et ceux privés de leur liberté, sur le résident comme sur l’étranger !







Joyeux Noel à tous et meilleurs vœux pour 2020 !







Maître Alioune Badara CISSE



Médiateur de La République



Du Sénégal