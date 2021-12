Joutes électorales de 2022 / La Cosydep invite les politiques et les enseignants à respecter scrupuleusement la neutralité politique de l’école.

« Comme le montre l’histoire, les gouvernants, les enseignants tout comme les élèves n’ont jamais été indifférents aux événements électoraux », soutient la présidente du Conseil d’administration de la Cosydep.



Hélène Rama Niang se prononçait à l’occasion de la dernière réunion statutaire de l’année 2021 du Conseil d’Administration de la Cosydep qui s'est tenue ce jeudi 16 décembre 2021. Face à la presse, elle invite les enseignants qui sont engagés aux joutes électorales de 2022 à plus de responsabilité pour épargner les apprenants de leurs penchants politiques.



Ainsi, elle présente les exigences de la Cosydep en quatre points : « Exiger de l’administration scolaire de ne pas privilégier les préoccupations électorales au détriment du fonctionnement normal de l’institution scolaire ; Rappeler aux enseignants engagés dans ces élections de se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; Amener les candidats à prendre des engagements fermes pour une meilleure prise en charge des défis et priorités du secteur, relevant de leurs responsabilités ; Engager les acteurs impliqués à respecter scrupuleusement la neutralité politique de l’école, en épargnant les élèves des jeux d’acteurs, permettant ainsi à l’école de rester dans ses missions principales : éduquer et former », fait-elle savoir.