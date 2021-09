Journée sociale au Marché de Kaolack : Ousmane Noël Dieng accueilli en grande pompe au marché au poisson... Une rue baptisée à son nom au marché "Feugueudiay".

Le responsable moral du mouvement "MJK/DFS" a visité ce lundi matin le marché de Kaolack.



Ousmane Noël Dieng et sa délégation se sont d'abord rendu au marché au poisson où ils ont rencontré les braves femmes qui se réveillent très tôt le matin pour subvenir aux besoins de leurs familles.



Le bras droit du ministre Diène Farba Sarr, n'a pas lésiné sur les moyens pour aider les uns et les autres. Conscient de la situation actuelle de certains ménages due à la covid, M. Dieng au cours de cette visite, a distribué des billets de banque aux passants ( hommes et femmes) en guise d'appui aux "goorgoorlous".



Au niveau du marché "Feugueudiay" où sont établis des vendeurs de Friperie, la délégation a été accueillie en grande pompe par les occupants qui ont décidé de baptiser une des rues du nom de Ousmane Noël Dieng...