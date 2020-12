Journée porte ouverte (IAM) : L'institut se lance dans la formation des ingénieurs et des informaticiens avec une nouvelle filière.

La rentrée académique des étudiants de l'Institut Africain de Management (AIM) en informatique et gestion a eu lieu ce mardi 22 décembre 2020. IAM TECH, la nouvelle filière, récemment intégrée à l'institut, s'oriente dans le domaine de la formation des sciences et de la technologie.



IAM intègre cette nouvelle filière qui a pour objet de former des ingénieurs et des informaticiens. En effet, depuis un certain temps, "la polyvalence" est la nouvelle tendance qui secoue le monde du travail, le milieu de l'entreprise et de l'économie. C'est dans cette perspective de former des managers et génie en technologie que le groupe a pris l'initiative d'intégrer cette filière pour éradiquer la dichotomie qui existe entre le management et la technologie. Selon le directeur général d'IAM Tech, "Aujourd'hui ce dont le monde du travail a besoin, ce sont des individus qui sont polyvalents... Dans les entreprises en général, les personnes assez efficaces sont celles qui ont fait de la technologie et du management", a-t-il constaté.



Il poursuit que son département "veut former des techniciens managers qui ont le sens de l'éthique et qui sont conscients des grandes questions de l'environnement", a-t-il fait savoir.



Toutefois, pour bénéficier des cours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement durable et de tout ce qui est industrie, gestion industrielle, dans le domaine du numérique et de l'informatique, selon le directeur, il faut obligatoirement avoir un bac en série scientifique.