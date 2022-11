Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) : le frère clément Ahouandjinou revient sur le sens des JMJ et décortique le thème de cette année...

L'archevêque de Dakar, le cardinal Théodore Adrien Sarr, présidera ce dimanche 20 novembre 2022, à Arena, (Diamniadio), la 37ème édition de la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ). Ce sera l'occasion pour les jeunes catholiques de vivre la joie, la fraternité et la foi en fêtant le dimanche des rameaux marquant la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem acclamé par une foule.

Le curé de la paroisse universitaire de Saint Dominique, frère Clément Ahouandjinou qui a l'honneur d'organiser les JMJ de cette année, face à l'équipe de Dakaractu, a décortiqué le thème de ces JMJ dédié à la sainte Vierge Marie et revient sur pourquoi les catholiques fêtent les JMJ...

Le Vatican jugea en 1985, l'idée d'organiser la journée mondiale de la jeunesse irréaliste. Deux ans plus tard, cette journée fut instituée par le Pape Jean Paul II et reconnue comme (institution prophétique). Il s'attendait pour la première fois à des milliers de jeunes et il s'est retrouvé avec plus de 200. 000 jeunes. 25 ans après et comme en témoignent plusieurs expériences, elle est devenue un des événements d'évangélisation les plus importants de l'Église catholique parce que rassemblant des millions de jeunes et permettant aux autorités de l'église de prêcher la bonne nouvelle. Au-delà de ce rassemblement mondial, la journée mondiale de la jeunesse est célébrée tous les ans dans chaque diocèse. Elle fête en 2022, la 37ème édition, à cause de la pandémie de la Covid-19", a éclairci le curé de Saint Dominique. En 2024, le JMJ national se célébrera dans le diocèse de Saint-Louis. Le dimanche des rameaux qui relate l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem (Matthieu 21,1-11) et préfigure de l'odyssée douloureuse du Christ, sa passion, ses tourments avant sa crucifixion et sa mort sur la croix le vendredi Saint.

Il ajoute que le thème choisi pour les JMJ a été choisi par le Pape à Rome et a été donné à tous les diocèses du monde, et le thème de cette année tourne autour de la sainte Vierge Marie : "Marie se leva et s'en alla en hâte !"

"Ce thème nous rejoint dans le diocèse de Dakar parce que pour cette année pastorale 2022-2023, notre père évêque a voulu placer cette année pastorale sous le signe de la Vierge Marie. Nous vivons une année mariale dans notre diocèse et le thème que le pape a choisi revient sur la vierge Marie... Marie qui se lève et s'en alla en hâte c'est pour aller rendre visite à sa cousine Elisabeth et lui porter la bonne nouvelle qu'elle porte en son sein le sauveur du monde...", a expliqué frère Clément.

Il terminera en affirmant que ce message permettra aux jeunes de sortir des lieux de confort pour aller porter la bonne nouvelle, « parce que le seigneur nous a invité nous à porter la bonne nouvelle... que Jésus vraiment est ressuscité. On reconnaît un jeune à son dynamisme qui ne soit pas tout le temps collé sur les réseaux sociaux, il faut aller rendre service...le don de soi, servir sa nation ».