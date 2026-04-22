Journée mondiale de la créativité : à Dakar, l’OIF met en lumière les jeunes innovateurs francophones



« Aucun pays ne peut se développer sans la jeunesse ni sans la culture », a-t-il affirmé, mettant en exergue le rôle central des industries culturelles dans les dynamiques de transformation.

À travers CAP Innovation, l’OIF confirme ainsi sa volonté de faire de la créativité et de l’innovation des leviers essentiels de développement, en s’appuyant sur une jeunesse francophone engagée, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.

Parmi les témoignages marquants, celui de Djibril Thiam a retenu l’attention. Lauréat dans la catégorie des industries culturelles et créatives, il a présenté un projet dédié à la valorisation du patrimoine immatériel africain à travers le slam, la poésie et les langues nationales.Développée avec l’appui de l’Africulturban, son initiative a permis la production de contenus éducatifs innovants, allant de livrets interactifs à des supports numériques intégrant l’intelligence artificielle. Une démarche qui vise à renforcer l’ancrage culturel des jeunes tout en mobilisant des outils contemporains.