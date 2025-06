Journée mondiale de l’environnement à Kolda : Le cri du cœur Tidiane Ndiaye (coordinateur du réseau sur la protection de l'environnement) sur la revitalisation du fleuve Casamance…

C’est un véritable cri du cœur que vient de lancer Tidiane Ndiaye sur la revitalisation du fleuve Casamance en amont à Kolda. Il a fait cette annonce lors de la randonnée pédestre sur la sensibilisation pour mettre fin à la pollution plastique, ce samedi 21 juin.



C’est une occasion saisie par le gouverneur de région Moustapha Ndiaye pour appeler à un élan communautaire afin de matérialiser l’élimination du plastique pour un environnement sain.

Dans cette dynamique, à l’unanimité, les intervenants ont appelé les populations à prendre conscience des réalités du changement climatique. D’ailleurs, Tidiane Ndiaye espère toujours que les engagements pris pour le désensablement ou le dragage du fleuve seront une réalité.



À en croire Tidiane Ndiaye « nous avons travaillé sur le thème de cette édition(2025), notamment mettre fin à la pollution plastique. D’ailleurs, quand on parle de coloration du plastique, on pense surtout à l'envahissement du plastique au niveau des berges et sur les lits du fleuve. Dans cette dynamique, nous avons mis en avant la question de la revitalisation du fleuve. »

Dans la foulée, il soutient : « nous souhaitons que le fleuve retrouve sa densité et sa navigabilité comme dans les années 70. Mais quand ce fleuve sera revitalisé, nous allons demander aux communes de penser à des projets d'aménagement des berges. Sur ce, il faudrait que ce don de la nature soit intégré à la vie des communes. Il est impensable de voir un fleuve qui traverse une ville en la coupant en deux tarir impuissamment. Pour nous, c'est un scandale. À ce titre, les associations sont là pour remettre tout l’écosystème qui existait pour que Kolda soit l'une des communes les plus attractives de l'Afrique de l'Ouest… »