Journée mondiale de l’environnement : Endeavour Mining intensifie ses actions de lutte contre la pollution plastique au Sénégal

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, placée sous le thème « Mettre Fin à la Pollution Plastique Mondiale », Endeavour Mining, leader de la production d’or en Afrique de l’Ouest, réaffirme son engagement à réduire l’empreinte environnementale de ses activités au Sénégal, à travers des mesures concrètes contre la pollution plastique.

Depuis 2022, le Groupe a lancé une stratégie environnementale ambitieuse qui vise à réduire drastiquement les bouteilles plastiques à usage unique et à promouvoir des solutions locales de gestion durable des déchets.

Sur le site minier de Sabodala-Massawa, cette démarche se traduit par :

La mise à disposition de fontaines et de distributeurs d’eau potable, l’interdiction progressive des bouteilles en plastique à usage unique, la distribution de gourdes réutilisables à ses collaborateurs, et l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’actions communautaires en collaboration avec ses partenaires associatifs.

Grâce à ces mesures, Endeavour a enregistré en 2024 une réduction de 97 % de l’usage des bouteilles d’eau en plastique à usage unique sur l’ensemble de ses sites. L’objectif pour 2025 est de maintenir un taux de réduction supérieur ou égal à 95 %.

Selon Diaria Traoré, Vice-présidente exécutive chargée des Opérations et du Développement durable : « La lutte contre la pollution plastique est une priorité intégrée à notre stratégie de développement durable. En tant qu’acteur industriel responsable, nous voulons démontrer que l’excellence opérationnelle peut aller de pair avec la performance environnementale. Grâce à l’implication de nos équipes, de nos partenaires et des communautés, nous faisons émerger une culture environnementale durable, adaptée aux réalités locales. »

Une mobilisation élargie aux communautés Au-delà de ses opérations, Endeavour étend ses efforts aux communautés locales à travers sa Fondation. Parmi les initiatives phares, nous avons : Le programme éducatif « Learning Goes Green », lancé en 2024 en Côte d’Ivoire et au Sénégal, a permis de sensibiliser plus de 5 500 élèves dans 11 écoles aux enjeux de la pollution plastique. L’initiative sera étendue au Burkina Faso dès 2025. Des kits de tri et 26 grandes poubelles ont été distribués pour encourager l’adoption de gestes éco-responsables à l’école et en famille.

Les campagnes « Opération Ville Propre », menées dans les zones d’influence des sites miniers, mobilisent élèves, hommes, femmes et jeunes autour d’actions de nettoyage collectif et de sensibilisation à la gestion des déchets. Vers une filière locale de gestion des déchets Endeavour explore également des solutions de valorisation durable du plastique, en partenariat avec les autorités locales, ses sous-traitants et des acteurs du recyclage.

À Sabodala-Massawa, la société explore des solutions innovantes de recyclage et soutient l’entrepreneuriat local pour structurer une filière durable de gestion des déchets :

• Formation à la collecte et au traitement du plastique des sous-traitants, avec dotation en équipements adaptés ;

• Pilotage d’une plateforme de tri dans le nouveau village de Sabodala, en collaboration avec les parties prenantes locales.

Une ambition collective : “One Endeavour, One Planet.” À travers sa signature environnementale « One Endeavour, One Planet », le Groupe entend fédérer ses collaborateurs, ses partenaires et les communautés autour d’une même ambition : bâtir un modèle minier plus respectueux de l’environnement, où chaque action locale contribue à un impact global.