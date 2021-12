Journée internationale des personnes handicapées à Thiès : Yankhoba Diattara lance le Projet "Tic handicap " et remet des équipements aux apprenants de l'Inefja

À l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap célébrée ce vendredi 3 décembre 2021 à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja), le ministre de l'économie numérique et des télécommunications Yankhoba Diattara a mobilisé avec l'appui de ses partenaires et camarades ministres de gros moyens pour soutenir ces jeunes apprenants de la cité du rail. Après avoir effectué une visite dans des salles de classes, lors de cette cérémonie de lancement du projet "Tic handicap" à Thiès, il a remis un important don à l'institut. Le directeur de l'INEFJA, Sacoura Guèye a remercié le ministre Yankhoba Diattara pour ses appuis constants. "Pour contribuer au rayonnement de cet établissement, le ministre nous a remis 10 ordinateurs de bureau, un ordinateur portable, une imprimante multifonctionnelle, une photocopieuse, un logiciel de synthèse vocale, 10 tables ordinateurs, etc...", rappelle-t-il. Ajoutant que "il y a un an de cela, M.Yankoba Diattara avait pris l'initiative de réhabiliter la salle d'informatique, aujourd'hui ce projet devient réalité." Pour lui, "cette cérémonie contribue à l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal émergent".

Pour le ministre Yankhoba Diattara, "cette initiative a pour objectif de soutenir les personnes vivant avec un handicap moteur afin de leur permettre d'avoir des chances de se construire un bel avenir à partir de cet établissement". "Nous avons également saisi l'opportunité pour remettre des attestations à certains élèves", dira-t-il. Yankhoba Diattara promet aussi aux apprenants de l'Inefja d'équiper leur salle de communication...