Journée de la Franchise : L’ASF appelle à un pacte national pour faire du Sénégal le hub subsaharien


Journée de la Franchise : L’ASF appelle à un pacte national pour faire du Sénégal le hub subsaharien
L’Association Sénégalaise de la Franchise a saisi la journée internationale de la franchise pour inviter les pouvoirs publics,banques ,entrepreneurs etc... au développement de la franchise au Sénégal.

Concrètement, renseigne le communiqué de presse exploité par la rédaction de Dakaractu, la franchise est un « modèle gagnant-gagnant ». En terme clair, dit-on « la franchise est un mode de collaboration contractuelle entre un franchiseur (qui détient une marque, un savoir-faire et un concept éprouvé) et un franchisé (qui exploite ce concept sous son enseigne, moyennant des droits d’entrée et des redevances) ».

Pour le franchisé, « la franchise réduit les risques d’échecs par rapport à une création isolée. Pour le franchiseur, « elle permet un développement rapide sans investir massivement ». Tandis que pour l’économie nationale, « elle génère des emplois formels, transfert des compétences et structure des filières entières ».

La note révèle que les chiffres parlent d’eux-mêmes : le pays compte aujourd’hui environ 420 enseignes franchiseurs et 1540 enseignes franchisées pour un chiffre d’affaires estimé entre 1150 et 1380 milliards de FCFA. Deux dynamiques coexistent, avec des réseaux internationaux mais aussi « environ 200 enseignes » endogènes sénégalaises, » preuve d’une créativité entrepreneuriale locale de plus en plus structurée ».
Pour autant, le secteur reste freiné par l’absence de cadre légal. C’est pourquoi l’ASF plaide activement pour une réforme de l’acte uniforme OHADA afin d’y intégrer « l’obligation d’un document d’information précontractuelle, un délai de réflexion et des conditions claires de résiliation ».
Par ailleurs, l’association annonce la 2ème édition du salon Franchise Expo Dakar, du 17 au 19 novembre 2026 au CICES. Avec plus de 150 exposants et 5000 visiteurs prévus, l’évènement « positionne résolument le Sénégal comme le hub subsaharien de la franchise ».
En définitive, pour l’ASF, « la franchise est bien plus qu’un contrat. C’est un outil de développement inclusif qui doit permettre de réduire la mortalité précoce des PME et créer des emplois durables ». 
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Mercredi 10 Juin 2026
Dieynaba Agne



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