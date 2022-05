Journée de l’Afrique / Message du Président Macky Sall : « Nos avancées sont significatives, mais les défis restent énormes »

À l’occasion de cette journée du 25 mai, célébrée en hommage au 25 mai 1963 marquant la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui devient officiellement en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), l’Union Africaine, le président en exercice de l’institution a adressé un message à la communauté africaine.



Comme le demande cette vision de l’Union Africaine qui se veut une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale, Macky Sall a rendu hommage aux précurseurs du panafricanisme sur le continent et dans la diaspora ainsi qu’aux pères fondateurs.



Selon le président sénégalais et non moins président de cette institution qui voit ses 59 ans célébrés, « cette intégration africaine qui avait été portée par la foi des pionniers et bien pérennisée à l’échelle continentale et au sein des communautés économiques régionales, à travers l'agenda 20-63 et les initiatives du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, mais aussi, la mise en place progressive de la zone de libre-échange africaine. »



Dans ce message adressé à la communauté africaine, le président Macky Sall estime que les avancées sur le continent sont énormes, mais les défis restent entiers. C’est d’abord pour le président de l’UA, l’occasion d’évoquer la question de la sécurité. « De même que la paix sociale, la lutte contre le terrorisme, la protection de l’environnement, le développement économique et social inclusive tenant compte des besoins des femmes et des jeunes, notamment l’éducation, la formation, l’emploi et les violences faites aux femmes et aux filles », sont des facteurs qui interpellent toujours l’attention du peuple africain de même que la gouvernance politique et institutionnelle, notamment la recrudescence des coups d’État sur le continent africain.



Face aux difficultés liées aux effets de la pandémie de Covid-19 aggravée par ce contexte mondial conflictuel et la persistance d’une gouvernance politique, économique et financière inéquitable, le président Macky Sall invite le continent à ne pas brider ses ambitions, ni paralyser ses actions. « Les défis auxquels nous faisons face, doivent au contraire, revigorer notre foi dans notre destin commun et solidaire. Ils doivent nous rappeler que si nous voulons libérer tout le potentiel de notre continent, il nous faut d’abord compter sur nous mêmes, resserrer nos rangs, être plus unis et solidaires et croire en nos propres capacités de construire l’Afrique de demain », lance le président en exercice de l’Union Africaine.



Dans cette même optique, Macky Sall appelle à la mobilisation des énergies pour construire ensemble, l’Afrique de demain.