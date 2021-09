Journée de consultations gratuites à Latmingué : Le maire et l'association des étudiants et agents de santé au chevet des populations.

Les habitants de la commune de Latmingué ont bénéficié d'une journée de consultations gratuites, de don de médicaments et de circoncision.



La localité de Koumbal polarisant une vingtaine de villages a accueilli la délégation composée des membres de l'association des étudiants et agents de santé de Latmingué, de l'équipe municipale dont le maire, le Docteur Macoumba Diouf et de l'association Médisol Internationale.



Un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus a été initié au profit des femmes de cette contrée.



Dans la foulée, les garçons n'ont pas été en reste. En effet, ladite association appuyée par le maire, a parallèlement procédé à la circoncision des enfants qui ont massivement pris d'assaut le poste de santé de Koumbal (Latmingué).



Faisant partie des compétences transférées, le secteur de la santé est érigé au rang de priorités dans la commune de Latmingué, a fait savoir l'édile local, le docteur Macoumba Diouf...