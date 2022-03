Journée Internationale des droits la femme : Le PRODAC gâte ses femmes et honore ses retraités...

C'est une journée de reconnaissance dédiée aux femmes et aux anciens retraités du PRODAC, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits des femmes.



Le programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) en a profité pour rendre un vibrant hommage à ses braves femmes et ex-employés. C'est au niveau de leur siège que la cérémonie s'est déroulée. Un échange très constructif placé sous le thème de cette année « l'égalité, aujourd'hui pour un avenir durable. »



La cérémonie a été clôturée par la remise des cadeaux aux anciens retraités et aux dames du PRODAC pour magnifier leur travail remarquable et le service rendu à la nation mais surtout cette boîte.