Journée Internationale des Migrants : En route pour réinventer la migration légale et anéantir l'immigration clandestine

À l'occasion de la Journée internationale des migrants, Mandiaye Ndiaye, conseiller pays, et Maguette Sambe, secrétaire général pays du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi (CIIEE), ont réaffirmé l'importance de valoriser la migration en tant que vecteur de développement et de croissance. Ils soulignent que les migrants, confrontés à des défis énormes dans les pays d'accueil, doivent être accompagnés et soutenus. Cette journée symbolique est l'occasion de rappeler qu'il est impératif de permettre aux jeunes de se déplacer légalement pour travailler et contribuer à l'économie mondiale, tout en luttant contre l'immigration clandestine, un fléau qui continue de déchirer de nombreuses familles.







Le CIIEE, créé il y a un an, œuvre activement pour sensibiliser les jeunes, notamment au Sénégal, sur les enjeux liés à la migration. Mandiaye Ndiaye insiste sur la nécessité de mettre en place des stratégies pour contrer les flux migratoires illégaux et fournir des solutions concrètes aux jeunes qui souhaitent s’expatrier. En collaboration avec des partenaires internationaux et des institutions ministérielles, le CIIEE prépare un atelier majeur pour la seconde quinzaine de janvier 2024, afin de créer un plan d'action permettant de renforcer l'accompagnement des jeunes dans leurs démarches migratoires légales et sécurisées.







L'atelier qui réunira des acteurs gouvernementaux, des ONG et des partenaires internationaux, vise à définir un programme d'activités de sensibilisation et de formation. Selon Maguette Sambe, il est crucial d'échanger des informations pertinentes sur les possibilités d'emploi à l'étranger et de favoriser des collaborations avec des représentations diplomatiques pour assurer que les jeunes migrants soient informés et protégés tout au long de leur parcours. En somme, le CIIEE met en place un cadre structuré pour encourager une migration sûre et ordonnée, dans l’intérêt des jeunes et des nations concernées.