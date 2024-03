Journée Internationale des Droits des Femmes : Endeavour Mining lance son programme « Women at Endeavour »

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Endeavour Mining réaffirme son engagement pour la diversité et la parité en dévoilant son nouveau programme Women at Endeavour (WE).

Celui-ci vise à améliorer la santé et le bien-être au travail de ses collaboratrices, notamment sur ses sites d’activité, et à renforcer leurs compétences pour accélérer le développement des carrières féminines au sein du Groupe.



Un programme construit autour de deux piliers



Le programme Women at Endeavour a été construit sur la base des résultats et recommandations d’un questionnaire interne lancé auprès de plus de 500 collaboratrices du Groupe en juin 2023. Il s’articule autour de deux grands piliers : Care et Empower.



Le premier axe, Care, vise à mieux prendre en compte les réalités des femmes minières, notamment sur les sites d’activité d’Endeavour Mining, en leur proposant des actions concrètes pour améliorer la santé et le bien-être au travail. Parmi les initiatives engagées, le Groupe a initié une refonte intégrale de sa politique de maternité pour accompagner les collaboratrices tout au long de leur parcours de grossesse et de mère. Pour les femmes enceintes, Endeavour Mining prévoit notamment pour un suivi psychothérapeutique de la mère et de l’enfant, la distribution d’un « kit de maternité » aux nouvelles mères, l’uniformisation de ses procédures de congés de maternité sur tous ses sites et bureaux, l’aménagement de ses procédures de transport, la formation des équipes médicales par des gynécologues et l’installation d’appareils écho doppler fœtal sur tous ses sites d’activité pour le suivi des grossesses. L’axe Care regroupera également des campagnes de sensibilisation à des problématiques de santé publique spécifiques aux femmes, en collaboration avec le département HSE de l’entreprise, de lutte contre le harcèlement moral et les stéréotypes de genre.



Sur le deuxième volet Empowerment, Endeavour Mining accélère le développement des carrières de ses collaboratrices et encourage le leadership féminin au sein du Groupe. Concrètement, des programmes de formation mensuels au leadership transformationnel et des conférences trimestrielles seront proposés aux collaboratrices avec le soutien technique des associations Women in Mining (WIM) Sénégal et HeForShe Mines Côte d’Ivoire. L’accent sera également mis sur le mentorat, avec la mise en place d’un document de référence pour encourager et mieux encadrer le mentorat dans l’entreprise. Enfin, un programme de développement du leadership féminin sera proposé dès septembre 2024, afin d’accélérer l’accession de certaines collaboratrices à des postes de management.



Pour David Dragone, vice-président exécutif en charge des ressources humaines et de la communication, « nous ne pouvons aborder la question de la diversité et de l’égalité hommes-femmes sans prendre en compte les réalités de nos métiers. Nos collaboratrices ont en effet des parcours très différents. Elles ont des besoins et des préoccupations différentes. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer notre programme « Women at Endeavour », fruit de plusieurs mois de consultation avec nos collaboratrices. Ce programme a été conçu avec les femmes et pour les femmes d’Endeavour Mining. Il permettra de mieux accompagner leurs parcours au sein de l’entreprise, peu importe leur niveau de responsabilité. Il incarne l’esprit pionnier de notre Groupe, qui dispose désormais d’un cadre ambitieux et adapté pour poursuivre ses efforts en matière de diversité et d’inclusion ».



Endeavour Mining engagé en faveur de la diversité, l’équité et l’inclusion

Depuis 2022, Endeavour Mining a mis en place une politique volontaire afin d’encourager la diversité, l’équité et l’inclusion.



Parmi les progrès réalisés, la participation des femmes au sein de l’entreprise a augmenté de façon significative à tous les échelons de l’entreprise, notamment :

⁃ Au niveau du Conseil d’administration, composé à 44,4% de femmes, Endeavour Mining étant également exemplaire en terme de diversité ethnique.