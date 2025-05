Journalisme et nouveaux défis : Un workshop engagé en marges de la 5e Édition de la BAL

Dans le cadre de la cinquième édition de la Basketball Africa League (BAL), un séminaire novateur a rassemblé à Dakar des journalistes africains pour discuter de la résilience, de l'éthique et des transformations numériques de leur profession.



Julius Che Tita, un académicien du Cameroun, a loué la faculté d'adaptation des journalistes sénégalais qui sont invités à se démarquer vis-à-vis des influenceurs tout en restant fidèles aux principes de leur métier. « Le journalisme persiste, malgré les avancées technologiques. » « Il est désormais nécessaire de le consolider », a-t-il souligné.







Aux côtés de Malick Traoré, journaliste sportif, Lamine Badiane, en charge de la communication à la FIBA, a également mis en garde contre les excès éventuels des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle : « Il est nécessaire de réglementer l'utilisation de ces outils. » « Le rôle du journaliste est de fournir une information authentique et crédible, malgré l'ère de la rapidité. » Les échanges ont facilité une compréhension plus précise des nouvelles obligations qui pèsent sur les acteurs du monde médiatique dans un contexte de changement.







Ce séminaire, dirigé par le président Amadou Gallo Fall, a été considéré comme une occasion précieuse pour envisager l'avenir du journalisme africain, en adéquation avec les besoins du sport contemporain et les enjeux numériques. La BAL, au-delà de son aspect sportif, se transforme en un moteur d'engagement citoyen et professionnel à l'échelle continentale.