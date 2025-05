Joal- Jugé pour assassinat : il étrangle sa femme dans son sommeil et dort à côté du cadavre jusqu’au matin

À Joal, une scène macabre a secoué la commune de Santhié 2. Serigne Fallou Diop, maçon de profession, a avoué avoir étranglé son épouse Fatou Guèye dans son sommeil, dans la nuit du dimanche 11 mai, avant de se recoucher à ses côtés jusqu’au lever du jour, comme si de rien n’était. Un féminicide prémédité, motivé par une jalousie obsessionnelle que le suspect traînait depuis des mois.







Un couple fissuré par les soupçons







Le couple vivait ensemble depuis cinq ans, avec un enfant de 4 ans. Mais depuis un certain temps, Fallou soupçonnait sa femme d’avoir un amant. Ce soir-là, après une journée de travail, il découvre que son épouse n’est pas à la maison. Il tente de la joindre par téléphone, en vain. Le portable est resté sur place. À son retour, Fatou Guèye rentre paisiblement, partage le dîner familial, puis monte sur la terrasse téléphoner à sa sœur pour lui parler de ses soucis conjugaux. Erreur fatale.







En revenant à 23h, Fallou est persuadé qu’elle discute avec un amant. Le couple se dispute, violemment. Mais Fatou, loin d’imaginer le pire, va se coucher. C’est là que son mari l’étrangle dans son sommeil, sans un mot.







Un meurtrier calme et méthodique







Après le meurtre, il ne fuit pas. Il reste allongé auprès du cadavre, nourrissant déjà un plan sordide : faire croire à une mort naturelle. Mais au petit matin, ses tentatives échouent. Les voisins, intrigués par le silence et les circonstances, alertent la Brigade de recherches de la gendarmerie de Saly Portudal. Interpellé, Serigne Fallou Diop finit par passer aux aveux glaçants. Il reconnaît avoir tué sa femme à cause de ses « absences répétées et appels téléphoniques trop nombreux ».







Une autopsie qui confirme l’horreur







L’autopsie réalisée à l’hôpital a confirmé les soupçons : Fatou Guèye est morte par strangulation. Le dossier est désormais entre les mains du parquet de Mbour, qui le poursuivra pour assassinat.