Jimmy Mbaye, une légende ignorée avant sa mort : Le cri de Ali Beta (MizikuTey)

L’artiste Ali Beta et l’ensemble du label MizikuTey expriment leur profonde tristesse suite à la disparition du grand guitariste Jimmy Mbaye, membre emblématique du groupe Super Étoile. Ali Beta a partagé sa peine en saluant non seulement la carrière musicale impressionnante de Jimmy, mais aussi son rôle de mentor et de modèle pour de nombreux artistes. "Jimmy était un père pour nous, il a été une référence, un maître", a-t-il déclaré, tout en présentant ses condoléances à la famille Mbaye, notamment à Mamy Mbaye et à ses enfants.







Bien que leur collaboration directe ait été limitée, Ali Beta et l’ensemble de MizikuTey ont toujours suivi de près l’évolution de la carrière de Jimmy Mbaye, un artiste qui a profondément marqué la scène musicale sénégalaise. "Il a beaucoup contribué à la construction de la culture et de l’identité musicale du Sénégal", souligne Ali Beta. L’artiste ajoute que la personnalité de Jimmy, en dehors de sa musique, était tout aussi remarquable, faisant de lui une figure respectée bien au-delà des frontières musicales.







Cependant, Ali Beta déplore une triste réalité : au Sénégal, les artistes sont souvent célébrés seulement après leur départ. "C’est une injustice que nous devons corriger", affirme-t-il. Il appelle ainsi à une reconnaissance plus précoce et plus forte de la valeur des artistes vivants. Selon lui, des figures comme Jimmy Mbaye, qui ont joué un rôle central dans l’édification du Sénégal d’aujourd’hui, méritent un hommage bien avant leur disparition.