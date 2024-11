"Je vous invite après à une soirée de 'DIAZ'..." Abass Fall persiste sur le titre de 'Borom Ndakarou'

Lors de son passage aux urnes ce dimanche matin, Abass Fall, tête de liste de Pastef pour le département de Dakar, a adressé une pique subtile à son principal adversaire, l'honorable député et maire de Dakar, Barthélémy Dias. Ce dernier, qui ne cesse de se positionner comme le leader incontesté de la capitale avec son titre de "Borom Ndakarou", semble bien avoir trouvé un rival déterminé en la personne d’Abass Fall. En réponse, ce dernier a laissé entendre que l’heure du changement est arrivée et que la population dakaroise était prête pour un renouveau. "L’ère du changement est là, et avec cette élection, nous mettons fin à un cycle", a-t-il déclaré, soulignant que le peuple de Dakar attendait ce moment avec impatience.



Abass Fall n'a pas manqué de railler son adversaire en l'invitant, un brin moqueur, à un "soirée de Diaz", un jeu de mots subtil sur le nom de Barthélémy Dias. "Je vous invite ce soir à une soirée de Diaz", a lancé Abass, un clin d’œil ironique qui visait à ridiculiser la toute-puissance revendiquée par Barthélémy Dias à Dakar. Le leader de Pastef semble convaincu que le vent du changement souffle sur la ville et qu'il est prêt à se présenter comme l'alternative tant attendue. "Ce soir, nous célébrerons la victoire éclatante d'un nouveau départ", a-t-il promis aux journalistes, mettant en avant sa confiance dans l'issue des élections.