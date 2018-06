Japon - Sénégal : L'option de Aliou Cissé au milieu de terrain, avec Pape Alioune Ndiaye

Cette semaine, lors des séances d’entraînement à huis clos, Aliou Cissé a testé une option tactique pour associer Alfred Ndiaye, Gana Guèye et Pape Alioune Ndiaye, lors de Japon-Sénégal dimanche à la Coupe du monde.



Le sélectionneur semble décidé à faire revenir PAN dans son onze de base, pour le deuxième match des Lions dans le Mondial. Le coach a expérimenté une option tactique pour son milieu de terrain, à chaque fois avec le trio Gana-Alfred-Pape Alioune. L'option avec une sentinelle : Alfred Ndiaye en pointe basse du triangle, Gana à gauche, et PAN à droite. Dans les phases défensives, l'équipe, alignée dans un 4-3-3, évoluera avec un milieu à plat : avec toujours le joueur de Wolverhampton Wanderers au centre. Une tactique utilisée en préparation de la Coupe du monde.



PAN a marqué des points à l'entraînement. Il a confirmé qu'il était une véritable option au milieu de terrain. Capable de jouer court, long, de dynamiser le jeu des Lions, le joueur de Stoke City devrait se mettre en évidence et s'affirme comme une réelle alternative au milieu de terrain.



Mame Biram Diouf, titulaire face à la Pologne, devrait donc sortir du onze face au Japon. Il sera remplacé en pointe par Mbaye Niang, buteur pour son premier match de Coupe du monde...