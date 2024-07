JO 2024 : Les athlètes sénégalais ont reçu le drapeau national des mains du ministre des sports

Pour ne pas perturber la préparation des athlètes qualifiés, qui s'entraînaient dans différents centres à l'étranger, la cérémonie de remise du drapeau national à la délégation sénégalaise s'est tenue ce mercredi à la résidence de l'Ambassadeur du Sénégal à Paris. Cette décision a permis de rassembler les 11 athlètes en un même lieu sans les éloigner de leurs sites d'entraînement habituels, afin de préserver leur focus et leur préparation en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

À cette occasion, le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, accompagnée d'Ibrahima Wade, vice-président du CNOSS, a souligné l'importance des valeurs olympiques et nationales. Elle a encouragé les 11 athlètes présents, tels que Louis François Mendy et Combé Seck, à exceller pour représenter fièrement leur pays.

« Ce drapeau symbolise notre héritage, nos espoirs et nos rêves. Portez-le avec fierté et repoussez vos limites avec endurance et bravoure, car vous perpétuez le précieux legs de nos anciens », a déclaré le ministre.

Ce discours inspirant a sans aucun doute galvanisé les athlètes sénégalais à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ils auront à cœur de hisser haut les couleurs de leur nation sur la scène internationale.