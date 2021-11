JMT 2021 / Accessibilité aux égouts : L’ONAS préconise le mixte entre assainissement autonome et assainissement collectif.

L’assainissement autonome est utilisé par 75 % de la population sénégalaise. Cette pratique récurrente pousse l’Office National d’Assainissement du Sénégal et ses partenaires à revoir leur politique et projet d’assainissement dans certaines villes.



Le branchement au réseau étant inaccessible pour certains, l’assainissement autonome est préconisé. À l’occasion de la célébration de la journée mondiale des toilettes, tenue ce vendredi 19 novembre 2021, le directeur de l'assainissement autonome de l'ONAS, Mouhamadou Guèye, annonce soutenir la promotion de ce type d'assainissement pour les populations qui ne peuvent pas accéder au réseau d’égouts.



« C’est ça la politique de l’ONAS, il faut faire un mixte entre assainissement autonome et assainissement collectif dans les zones à forte densité de population ou la nappe phréatique est trop proche ; ou on ne peut pas faire de l’autonomie parce que ça risque de créer des vidanges fréquentes qui vont impacter sur le panier de la ménagere », a-t-il soutenu.