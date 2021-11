JIDE 2021 / Protection des droits des enfants : Le CNEJ tire la sonnette d'alarme et liste ses recommandations.

« L’enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant », stipule l’article 13.1 de la convention internationale des droits des enfants.







Cette convention ratifiée et adoptée par le Sénégal en 1990, vise à protéger et à promouvoir les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, nécessaires à l’épanouissement et au développement des enfants.







En effet, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des enfants (JIDE), célébrée ce samedi 20 novembre 2021, le Conseil National des Enfants et des Jeunes (CNEJ), installé depuis janvier 2020 par la coordination nationale Sénégal de Terre des hommes Suisse, craint une augmentation des risques liés aux violences, abus et exclusion des enfants. Ainsi pour anticiper et corriger cette situation poignante, la coordonnatrice du comité chargé du bien-être et du secrétariat, Ndèye Marie Diop et ses collaborateurs ont formulé des recommandations pour un meilleur respect des droits des enfants.







Ils recommandent à cet effet une informatisation du système d’enregistrement à l’état civil dans toutes les localités du pays, la redynamisation du Parlement National des Enfants, la poursuite du Plan d’action de retrait des enfants en situation de rue, l’accélération du processus de vote du projet sur la modernisation des Daara, assurer la réinsertion des enfants déscolarisés dans le système éducatif, renforcer les plans d’insertion des jeunes après leurs formations et enfin l’amélioration du système de protection des enfants au Sénégal pour mettre fin à la violence faite aux enfants…