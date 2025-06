Israël : les tirs de missiles iraniens ont fait 24 morts depuis vendredi (nouveau bilan officiel)

Les tirs de missiles iraniens sur le territoire israélien ont fait 24 morts depuis vendredi et le début de l'attaque lancée par Israël sur la République islamique, selon un nouveau bilan donné lundi par le bureau du Premier ministre israélien.



Depuis minuit (21h00 GMT dimanche), le bilan s'est alourdi de 11 morts, selon les données officielles: 4 à Petakh-Tiqva (près de Tel-Aviv), 3 à Haïfa (nord), 1 à Bnei-Brak (banlieue de Tel-Aviv), 2 morts extraits des décombres d'une frappe de la veille à Bat Yam, et un autre mort en un lieu non précisé à ce stade.