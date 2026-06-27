Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à la Marine nationale et à l'Armée de l'air


Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à la Marine nationale et à l'Armée de l'air

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a poursuivi sa tournée de prise de contact au sein des grands commandements militaires. Ce jeudi 25 juin 2026, il s'est successivement rendu à l'état-major de la Marine nationale, installé à la Base navale Amiral Faye Gassama, puis à l'état-major de l'Armée de l'air, à la Base aérienne Capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam.

Accompagné du chef d'état-major général des Armées, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, le nouveau ministre a échangé avec les responsables des deux composantes des Forces armées sénégalaises.

Cette visite a été l'occasion pour les états-majors de présenter au ministre leur organisation, leurs principales missions ainsi que les perspectives de développement et les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leurs missions.

À travers cette tournée de prise de contact, Yankhoba Diémé entend s'imprégner du fonctionnement des différents grands commandements afin de mieux appréhender les enjeux opérationnels, stratégiques et organisationnels des Forces armées.







Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



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