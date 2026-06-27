Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à la Marine nationale et à l'Armée de l'air

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a poursuivi sa tournée de prise de contact au sein des grands commandements militaires. Ce jeudi 25 juin 2026, il s'est successivement rendu à l'état-major de la Marine nationale, installé à la Base navale Amiral Faye Gassama, puis à l'état-major de l'Armée de l'air, à la Base aérienne Capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam.



Accompagné du chef d'état-major général des Armées, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, le nouveau ministre a échangé avec les responsables des deux composantes des Forces armées sénégalaises.



Cette visite a été l'occasion pour les états-majors de présenter au ministre leur organisation, leurs principales missions ainsi que les perspectives de développement et les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leurs missions.



À travers cette tournée de prise de contact, Yankhoba Diémé entend s'imprégner du fonctionnement des différents grands commandements afin de mieux appréhender les enjeux opérationnels, stratégiques et organisationnels des Forces armées.

