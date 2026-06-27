Naissance du Mouvement Aar Sunu République : Les forces vives se mobilisent contre la révision constitutionnelle

Face à la volonté de la majorité parlementaire de Pastef d’adopter, par tous les moyens, une proposition de loi modifiant la Constitution, une large réunion regroupant l’ensemble des forces vives de la nation s’est tenue ce samedi. En effet, il est annoncé ce lundi, la révision de la Constitution. Ce qui déclenche une vague de réactions dans la classe politique et au sein de la société civile.



Des organisations de la société civile parmi lesquelles le Cosce, Africa Jom Center, le Forum du justiciable et le Forum civil, des partis politiques membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), d’autres formations de l’opposition non affiliées au FDR, des organisations féministes ainsi que plusieurs personnalités indépendantes se sont retrouvés pour donner naissance à un nouveau cadre commun, mis en place ce matin même : le Mouvement Aar Sunu République.



Ce nouveau regroupement, qui réunit acteurs politiques, partis politiques, personnalités indépendantes et organisations de la société civile, se veut inclusif et n’affiche qu’un seul objectif : se battre pour la préservation de la République. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre fondatrice, notamment Alioune Tine, Moundiaye Cissé, Babacar Bâ et Matar Sall du Forum civil, Maître Oumar Youm, les députés Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow et Mbaye Dione, ainsi que Talla Sylla, Babacar Gaye, Momar Samb, Moussa Tine, Thierno Bocoum, Seydou Guèye et le juge Demba Kandji, entre autres.



Le Mouvement Aar Sunu République tiendra son premier point de presse ce dimanche pour se prononcer sur l’actualité, en particulier sur la proposition de loi portant révision de la Constitution.