Thiès/ Promesse de 195 euros par semaine: cinq responsables présumés d’un réseau QNET déférés pour escroquerie

Le Poste de Police de Ngint a procédé, le 25 juin 2026, au déferrement de cinq individus poursuivis pour escroquerie présumée via le réseau QNET. Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir attiré plusieurs personnes avec la promesse d’emplois lucratifs dans la vente en ligne, avant de leur réclamer d’importantes sommes d’argent.



Une promesse d’emploi qui vire à l’arnaque



L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 22 juin 2026 par un habitant de Rufisque .



Selon ses déclarations, une femme lui avait proposé, en avril 2026, un emploi dans la vente en ligne présenté comme particulièrement rémunérateur. Elle l’avait invité à rejoindre le siège présumé du réseau à Thionakh Peulh, dans la région de Thiès.



Une fois sur place, il lui aurait été demandé de verser 500 000 FCFA pour l’achat d’un produit dénommé « Bio Disc », avec la promesse d’un revenu hebdomadaire de 195 euros, à condition de recruter six nouvelles personnes. À cette somme se sont ajoutés 100 000 FCFA de frais de logement.



Après avoir payé la totalité des 600 000 FCFA, le plaignant affirme n’avoir jamais reçu le produit promis. Sa demande de remboursement aurait ensuite été rejetée.



Une opération dans deux villas



Les investigations ont conduit les policiers à organiser une opération simultanée dans deux villas louées à Thionakh Peulh et à ZAC Nord, où quarante personnes ont été interpellées.



L’exploitation des téléphones portables saisis a permis d’identifier les principaux organisateurs présumés du réseau, dont une femme présentée comme la principale mise en cause.



Ordinateurs, produits et matériel de démonstration saisis



Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont notamment saisi :



• cinq ordinateurs portables ;

• deux modems Wi-Fi ;

• trois boîtes de produits « Bio Disc » ;

• quatre tableaux de démonstration ;

• plusieurs blocs-notes et cahiers d’émargement.



Ces éléments ont été versés au dossier d’enquête.



Cinq personnes déférées



À l’issue des investigations, les cinq principaux responsables présumés ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès.



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des activités du réseau et d’identifier d’éventuelles autres victimes.

