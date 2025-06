Iran: frappes israéliennes dans l'ouest et le nord-ouest du pays, selon des médias iraniens

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes samedi sur des villes de l'ouest et du nord-ouest de l'Iran abritant des bases militaires clés, ont indiqué des médias iraniens.



Ces frappes ont touché la ville de Tabriz dans le nord-ouest, ainsi que des parties des provinces occidentales de Lorestan, Hamedan et Kermanshah, ont précisé les agences de presse Fars et Mehr.