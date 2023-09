« Invitation de Biden à Macky Sall »: Ce qu’il faut savoir sur la réception du Président « matériellement » impossible au musée métropolitain d'art de New York …

Le président de la République Macky Sall s’est rendu la semaine dernière à New York pour participer à la 78e session de l’assemblée générale des nations unies à New York. Un séjour arrimé à un agenda chargé. En effet, il était prévu dans le programme du Président Macky Sall des rencontres avec Guterres , le SG de l'ONU, avec la première Ministre du Danemark, celle de l'Italie, du SG de la Francophonie sans oublier le brillant économiste Jeffrey Sachs,Thomas Bach président du Comité International Olympique et Infantino de la Fifa. Mais ce n’est pas tout.Le président de la République du Sénégal devait aussi honorer de sa présence l’invitation du gouvernement Américain qui, chaque année, à cette période où se tient ce grand rendez-vous international, organise une réception à l'honneur des dirigeants présents durant l'AG de L'ONU . Le Président Américain Joe Biden a organisé cette réception le mardi 19 septembre 2023 à 19h 30 (7:29 P.M New York ) au Musée métropolitain d'art de New York. D’ailleurs, devant les chefs d’Etat présents, Biden ce jour là, a tenu un discours dont nous détenons un extrait ( Voir Lien ).Macky Sall faisait-il partie de ces chefs d’État qui ont assisté à cette réception ? La réponse est non!En réalité, le président de la République du Sénégal devait tenir son discours le même jour Mardi 19 Septembre à 20h30 (8:30 P.M New York ) à la tribune de l’assemblée générale des nations unies, et « ne pouvait matériellement pas assister à cette réception que le président Américain organise traditionnellement pour ses homologues chefs d’État à cette occasion. D’où l’annulation par la partie sénégalaise de la participation du Président Macky Sall à cette réception.Dans l’agenda présidentiel sénégalais, il y avait effectivement cette réception de chefs d’État (dont Macky Sall), mais pas d’audience avec le Président Biden qui serait annulée par le gouvernement Américain...