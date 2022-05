Investitures au sein de Wallu : Des étudiants libéraux devant les locaux du parti font dans la menace

Après les investitures de la coalition Wallu Sénégal qui positionnent le secrétaire national du mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL) et de l’union des jeunes travaillistes libéraux (UJTL), Franck Dadis Diatta, à une position peu enviable, des étudiants ont envahi la permanence du parti démocratique Sénégal pour manifester leur désarroi de voir leur camarade secrétaire général relegue si loin sur la liste nationale. Convaincus des efforts de leur représentant à l’université de Dakar, ces jeunes libéraux indexent Lamine Thiam et Saliou Dieng qu’ils accusent de magouilles et de tripatouillages au niveau des listes pour éloigner leur frère SG du MEEL et de l’UJTL.





Ces jeunes libéraux interpellent les responsables politiques et même le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade à réagir pour que cette situation ne perdure. Faute de quoi, ils comptent presser le pas pour que leur camarade soit récompensé à la hauteur de ses efforts...